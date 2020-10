Kamer buigt zich eindelijk over coronawet

De Tweede Kamer buigt zich deze week eindelijk over de zogenoemde coronaspoedwet, die een wettelijke grondslag moet bieden voor de coronamaatregelen in Nederland. Woensdag komt de Tweede Kamer aan het woord, een dag later beantwoordt minister Hugo de Jonge de vragen van het parlement.

De coronamaatregelen worden sinds maart geregeld via lokale noodverordeningen. Daar moet met de invoering van de wet een einde aan komen. Het kabinet wilde de wet eigenlijk al voor de zomer laten ingaan, maar stuitte op veel kritiek van zowel coalitie- als oppositiepartijen. De Kamer vond dat er veel te veel macht naar de minister ging, terwijl het parlement te weinig inspraak kreeg. Afgelopen week meldden ingewijden dat het kabinet en de Kamer eruit waren.

Zo gaat de wet maar drie, in plaats van zes maanden gelden en wordt een nieuw landelijk bezoekverbod in verpleeghuizen uitgesloten. De minister kan nieuwe maatregelen aankondigen om verspreiding van het virus tegen te gaan, maar de Tweede Kamer krijgt het laatste woord: binnen een week kan er bezwaar worden gemaakt.

Ook gaat de hoogte van de coronaboete flink omlaag: van 390 naar 95 euro. Vorige maand liet het kabinet al weten dat een coronaboete niet meer tot een strafblad zou leiden. De Tweede Kamer vond dat een veel te zware consequentie van het niet naleven van de coronaregels.