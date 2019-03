Kamer buigt zich dinsdag al over drama Utrecht

De Tweede Kamer wil dinsdagmiddag al tekst en uitleg van het kabinet over de schietpartij in Utrecht. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid moet tijdens het vragenuur opheldering verschaffen.

De Kamer heeft veel vragen over de toedracht van het drama, dat drie mensen het leven kostte. CDA’er Madeleine van Toorenburg vroeg Grapperhaus daarom naar het vragenuur te komen.

PVV-leider Geert Wilders wil later dinsdagmiddag nog uitgebreid in debat met het kabinet over wat er precies in Utrecht is gebeurd en hoe de overheidsdiensten daarmee zijn omgegaan. Nu Grapperhaus al zijn opwachting maakt in het vragenuur, komt dat debat er waarschijnlijk pas later.