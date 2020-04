Kamer: Breng vluchtelingen Lesbos onder op cruiseschepen

Nederland moet zich er in Europa sterk voor maken om vluchtelingen van het Griekse eiland Lesbos onder te brengen op cruiseschepen, om zo verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daartoe roept een meerderheid van de Tweede Kamer de regering op.

In de overvolle Griekse kampen zitten tienduizenden vluchtelingen, onder erbarmelijke omstandigheden. Eerdere Europese afspraken om de vluchtelingen te herverdelen, komen maar moeizaam van de grond.

SP, GroenLinks, Pvda, D66, ChristenUnie en CDA wijzen naar een opiniestuk dat eind maart in Trouw verscheen, waarin historica Tineke Bennema en psychologe Esseline van de Sande opperen vluchtelingen te plaatsen op cruiseschepen die door de coronacrisis niet worden gebruikt.

De partijen willen dat migratiecommissaris Ylva Johansson daar in Europees verband werk van maakt, "zodat we mensen de verzorging geven die ze nodig hebben om overslag van de epidemie te voorkomen". Ze roepen staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie) op bij Johansson op deze oplossing aan te dringen.

Acht hulporganisaties, waaronder VluchtelingenWerk en Amnesty International, trokken vorige maand aan de bel over de situatie op Lesbos. "Het coronavirus heeft inmiddels Lesbos bereikt, waar duizenden mensen opeengepakt in een kamp zitten. De gevolgen hiervan zijn mogelijk catastrofaal", stellen ze.

Europa zou zich moeten inzetten om de vluchtelingen weg te halen uit de kampen. "Minister-president Rutte, wij vragen u en uw Europese collega’s om er ook voor hen te zijn en te doen wat nodig is", luidt hun gezamenlijke oproep. "De gevolgen zijn anders niet te overzien."

VluchtelingenWerk Nederland is blij dat de noodzaak tot evacuatie van de vluchtelingen nu ook door het CDA erkend wordt. De vereniging noemt het "een belangrijke stap" dat een meerderheid van de Tweede Kamer pleit voor ingrijpen op de Griekse eilanden. "Maar dit voorstel alleen is niet genoeg", stelt VluchtelingenWerk. "Veel lidstaten zijn al overgegaan tot het opnemen van geëvacueerde vluchtelingen uit Griekenland. Nederland moet ook bereid zijn samen te werken met andere landen in het evacuatieprogramma dat op dit moment al wordt uitgevoerd."