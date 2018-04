Kamer: breng onderwijsbestuurder onder cao

Bestuurders in het onderwijs zouden gewoon onder de cao moeten vallen, net als het overige onderwijspersoneel. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. De regering gaf eerder aan dit niet vanuit Den Haag te kunnen regelen.

Onder meer de SP en de PVV vinden dat er voor bestuurders in het onderwijs geen andere regels zouden moeten gelden dan voor bijvoorbeeld leraren, aangezien „bestuurders in het onderwijs taken verrichten die binnen het onderwijs vallen”.

Volgens minister Ingrid van Engelshoven (OCW) is het aan de partijen die over de cao onderhandelen om te beslissen wie daar wel en niet onder valt. „Dat kunnen wij als kabinet niet opleggen”, zei ze daar vorige week over.