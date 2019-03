Kamer blijft bij ruimere regeling Q-koorts

De Tweede Kamer blijft erbij dat alle Q-koortspatiënten in aanmerking moeten komen voor een tegemoetkoming. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) moet op zijn minst de mogelijkheid onderzoeken voor een verruiming van de huidige regeling, die alleen geldt voor mensen die tijdens de epidemie tussen 2007 en 2011 besmet zijn geraakt. Zelf gaf de bewindsman vorige week aan daar niets voor te voelen.

Patiënten die zich voor 1 februari hebben gemeld, en aan de voorwaarden voldoen, kunnen rekenen op een bedrag van 15.000 euro. Bruins is de Kamer al ter wille geweest door ook mensen die zich nu nog melden in aanmerking te laten komen, maar alleen als zij de ziekte in de genoemde periode hebben opgelopen. Een Kamermeerderheid wil dat de minister ook die voorwaarde laat vallen, ook omdat de ziekte al in 2005 opdook.

Tijdens de uitbraak raakten ruim 4000 mensen besmet met Q-koorts, een ziekte die zijn oorsprong vindt bij geiten. Tot nu toe zijn 95 patiënten overleden. De tegemoetkomingsregeling is ingesteld omdat de overheid pas laat maatregelen nam om verspreiding tegen te gaan.