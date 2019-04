Kamer blijft achter met vragen over Sea-Watch

Voor een flink deel van de Tweede Kamer blijft onduidelijk waarom de Sea-Watch 3, het schip dat migranten oppikte in Middellandse Zee, begin april vrijwel per direct aan strengere eisen moest voldoen. Als gevolg daarvan ligt het schip nu aan de ketting.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) zegt dat het is gebeurd vanwege „acute veiligheidsrisico’s”. Het schip had soms langere tijd mensen aan boord en was daarvoor niet bedoeld. „Het enige doel is hier veiligheid en daar sta ik voor”, zei de minister in de Kamer.

Vorig jaar september kondigde de bewindsvrouw aan dat schepen van ideële organisaties zoals Greenpeace op termijn aan nieuwe eisen moeten voldoen. Tot dusver vallen ze onder de regeling voor pleziervaartuigen. Begin deze maand moesten „schepen die stelselmatig drenkelingen aan boord nemen” plotseling binnen een week aan nieuwe veiligheidseisen voldoen. Die maatregel trof alleen de Sea-Watch 3. De non-profitorganisatie Sea-Watch heeft inmiddels een kort geding aangespannen tegen het ministerie van Infrastructuur.

Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hebben fikse kritiek op de gang van zaken, net als GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren. „Dit is eens maar nooit weer”, zei Rutger Schonis (D66). Voor Suzanne Kröger (GroenLinks) blijft „heel veel onduidelijk”. „Het lijkt op meten met twee maten”, stelde Joël Voordewind (ChristenUnie).

Steun voor de minister is er van VVD, CDA, en PVV. Remco Dijkstra (VVD) vindt dat de bemanning van de Sea-Watch 3 moet worden vervolgd omdat ze volgens hem mensensmokkel vanuit Libië faciliteerde.

Van Nieuwenhuizen snapt dat de Kamer geen schoonheidsprijs geeft aan de procedure. Maar „soms moet je snel handelen”. Volgens haar wordt met de nieuwe eisen aan schepen van de ideële organisaties een „omissie” hersteld. „Het was toch vreemd dat er geen kader was voor deze schepen.”