Kamer bezorgd over verdwijnen contant geld

De Tweede Kamer maakt zich zorgen dat er op steeds meer plekken alleen nog met de pinpas kan worden betaald. De voltallige Kamer wil een debat met de minister van Financiën over het gebruik van contant geld, onder meer bij gemeenten. Aanleiding is een artikel uit de Volkskrant, die woensdag meldde dat in acht Nederlandse gemeenten een paspoort of rijbewijs alleen nog met de pinpas kan worden afgerekend.

Volgens de gemeenten biedt het uitbannen van cash diverse voordelen. Het levert een kostenbesparing op en is veiliger, zo luidt de redenatie. Dit is Kamerlid Martin van Rooijen (50PLUS) een doorn in het oog. „Cash is een wettig betaalmiddel”, stelt het Kamerlid vast. „Ik verwijs naar de ombudsman en De Nederlandsche Bank (DNB) in deze.”

De ombudsman oordeelde in 2015 al dat gemeenten contant geld moeten blijven accepteren. DNB pleitte vorig jaar ook voor het behouden van de mogelijkheid cash te betalen.