Kamer bezorgd over ambulancezorg Flevoland

Sinds de sluiting van het ziekenhuis in Lelystad is de gemiddelde ritduur van ambulances in de regio gestegen, en dat is de Tweede Kamer een doorn in het oog. Veel partijen hadden in een debat woensdag felle kritiek op minister Bruno Bruins (Medische Zorg). Maar die hamerde erop dat de norm die wettelijk is vastgelegd - binnen 15 minuten moet een ambulance bij de patiënt zijn - nog wel wordt gehaald.

Diverse Kamerleden wezen op cijfers van de GGD Flevoland, over de ritduur van ambulances in 2018. Tot oktober, toen het ziekenhuis in Lelystad zijn deuren sloot, bleven de ambulances in Flevoland gemiddeld binnen de richtlijn van 45 minuten voor hun rit. In de laatste twee maanden van het jaar steeg dat, naar 47 en 51 minuten.

De ambulances waren ongeveer even snel bij de patiënt, en waren ter plaatse ongeveer evenveel tijd kwijt aan de behandeling van de patiënt. Het laatste deel van de reis, de rit naar het ziekenhuis, duurde echter twee keer zo lang. Voor inwoners van Urk loopt de ritduur inmiddels op tot meer dan een uur.

Vooral over het vervoer van zwangere vrouwen die op het punt van bevallen staan, maken veel Kamerleden zich zorgen. Voor Fleur Agema (PVV) is de maat vol. „Dit is zo schandalig, dat de vertrouwensvraag aan de orde is”, zei ze. Ze kondigde aan een motie van wantrouwen te gaan indienen tegen de minister.

Maar Bruins hamert op de eerste vijftien minuten van een ambulancerit. Dat is de tijd waarbinnen een ambulance bij de patiënt moet zijn, en die norm is wettelijk vastgelegd. Bruins benadrukt dat deze norm sinds de sluiting nog steeds wordt gehaald, ook voor inwoners van Urk.