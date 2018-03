Kamer: ‘Betuttelende’ inburgertest op de schop

Het inburgeringsexamen dat asielzoekers moeten afleggen doet soms oubollig aan en bevat stereotypen, vindt de Tweede Kamer. Minister Wouter Koolmees, die over integratie gaat, zou de vragen over de Nederlandse waarden en normen daarom moeten moderniseren.

De inburgeringstoets is al jaren een bron van ongemak en hilariteit met ook voor geboren Nederlanders niet eenvoudig te beantwoorden vragen. D66-Kamerlid Jan Paternotte, die samen met VVD-collega Bente Becker het initiatief nam voor de oproep aan Koolmees, haalt een vraag aan over „wat je moet doen als de tv aanstaat, terwijl je aan het stofzuigen bent. Met dat soort absurde vragen draagt het inburgeringsexamen nul bij aan integratie.”

Het is volgens Paternotte hoog tijd dat de toets „op de schop gaat. Geen betutteling, maar nuttige vragen.” Becker en hij hebben de steun van de regeringscoalitie, maar verwachten ook van oppositiepartijen bijval.

Koolmees liet eerder doorschemeren dat hij de toets weleens tegen het licht wil houden. Wel moest de minister destijds van het hart dat hij de kritiek „iets te makkelijk” vindt, omdat het niet meevalt om de Nederlandse mores in vragen te vangen. De toets is al aangepast en bevat inmiddels minder verwarrende of bevreemdende vragen dan voorheen, stelde hij.