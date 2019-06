Kamer bespreekt woensdag stijging AOW-leeftijd

De Tweede Kamer debatteert woensdag over het langzamer laten stijgen van de AOW-leeftijd. Het is de bedoeling dat er donderdagmiddag al over wordt gestemd. Het wetsvoorstel maakt deel uit van het bredere pensioenakkoord waarover deze maand overeenstemming werd bereikt.

Het wetsvoorstel moet voor 1 juli zijn afgehandeld, om de nieuwe afspraken op 1 januari 2020 te kunnen laten ingaan. Hoe laat het debat begint is nog onduidelijk. Het volgt op een debat over het volledige pensioenakkoord, dat volgens de planning om 16.00 uur van start gaat. Daarmee wordt het waarschijnlijk een latertje voor de debatterende Kamerleden.

De AOW-leeftijd is een belangrijk aspect uit het akkoord. Met de vakbonden is afgesproken dat de AOW-leeftijd tot 2022 wordt bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Deze loopt daarna op tot 67 in 2024, waarmee de stijging veel langzamer is dan eerder gepland.