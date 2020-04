Kamer bespreekt stand van zaken coronacrisis

Net zoals de afgelopen weken debatteert de Tweede Kamer woensdag opnieuw over de coronacrisis met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (verantwoordelijk voor het coronadossier). Naast de huidige situatie en de ontwikkelingen zal het ook gaan over een mogelijke exit-strategie uit de crisis nu er voorzichtige signalen zijn van een dalende instroom van coronapatiënten in ziekenhuizen.

Ook zullen de partijen hun gedachten hebben over twee apps die het kabinet wil gaan inzetten om mogelijke besmettingen snel op te sporen. De Jonge gaf dinsdag aan dat het kabinet de mogelijkheden daarvoor bekijkt.

Een van de apps waarschuwt mensen die in de buurt waren van een besmet persoon, waarna die moeten thuisblijven om af te wachten of ze zelf ook ziek worden. Met de andere app kunnen mensen hierover vanuit hun huis direct contact onderhouden met een arts. D66 en PvdA meldden al dat ze niet willen dat de privacy in het gedrang komt.

In de ochtend worden de Kamerleden eerst weer bijgepraat over de verspreiding en de effecten van de bestrijding van het virus. Dat doen Jaap van Dissel van het RIVM, Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en Ronnie Van Diemen-Steenvoorde van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.