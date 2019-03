Kamer begint reeks gesprekken over klimaat

De Tweede Kamer praat de komende weken uitvoerig met allerlei partijen die betrokken zijn bij het Klimaatakkoord. De eerste gesprekken staan woensdag op de rol, onder meer een toelichting door de deskundigen die de afgelopen maanden de kosten en baten van alle voorgestelde klimaatmaatregelen in kaart hebben gebracht.

Daarna schuift Ed Nijpels aan, de man onder wiens leiding de afspraken over een forse vermindering van de CO2-uitstoot in de komende decennia tot stand zijn gekomen. Over de financiering van het klimaatbeleid komt onder anderen topman Wouter Bos van de investeringsbank Invest-NL meepraten. Andere sprekers laten hun licht schijnen over zaken als draagvlak, innovatie en de gevolgen voor arbeidsmarkt en scholing.

Na woensdag staan nog vijf rondetafelgesprekken met in totaal tientallen gasten gepland, samen goed voor 26 uur vergadertijd. In elk gesprek worden de klimaatafspraken uit een specifieke sector toegelicht: industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw. De Tweede Kamer hield naar eigen zeggen niet eerder zoveel van zulke gesprekken over één onderwerp.

Het Klimaatakkoord moet nog definitief worden gesloten. Het kabinet studeert momenteel nog op de doorrekeningen van de voorgestelde maatregelen, die eerder deze maand naar buiten zijn gekomen. Duidelijk is al wel dat er aanvullende maatregelen komen om te voorkomen dat de energierekening voor huishoudens al te hard oploopt. Om dat mogelijk te maken gaan grote bedrijven een CO2-heffing betalen.