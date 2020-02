Kamer: alsnog debat met te late minister over zorg in Groningen

Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer willen alsnog met minister Hugo de Jonge in debat over de zorg in het aardbevingsgebied in Groningen. De Jonge zou aanschuiven bij een debat donderdagochtend met zijn collega’s Erik Wiebes (Economische Zaken) en Raymond Knops (Binnenlandse Zaken), maar hij kwam bijna drie uur na aanvang binnen.

Hij stond „mooi te shinen op een podium”, volgens SP-Kamerlid Sandra Beckerman. De Jonge was op een conferentie over geboortezorg in Amersfoort. Hij meldde zich enkele minuten voor aanvang van het debat af, aldus Beckerman. Volgens Farid Azarkan, voorzitter van de Kamercommissie die over Groningen gaat, was het debat juist verplaatst voor de minister.

Bij binnenkomst maakte De Jonge zijn excuses. Hij dacht dat de Kamer genoeg zou hebben aan de aanwezige ministers, ook omdat hij schriftelijk al uitleg had gegeven over de zorg in Groningen. „Maar die inschatting is niet goed geweest”, zei de bewindsman

Kamerleden hebben vragen over de effecten van de gaswinning in Groningen op de gezondheid van bewoners. De aardbevingen als gevolg van de gaswinning hebben een behoorlijke impact, stellen onder meer onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen.