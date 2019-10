Kamer: alles op tafel na moord op Hümeyra

De Tweede Kamer wil het naadje van de kous weten rond de moord op het tienermeisje Hümeyra. De ministers van Justitie en voor Rechtsbescherming, Ferd Grapperhaus en Sander Dekker, moeten naar het parlement komen nu duidelijk is geworden dat instanties hebben gefaald.

Een brede meerderheid stemde in met de oproep van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Volgens haar had de moord voorkomen kunnen worden. „Die conclusie is hard en tegelijk ontzettend verdrietig. In deze zaak is er afgewacht en weggekeken. Niemand had de duidelijke regie. Voor de familie lijkt me dat moeilijk te verteren.”

Kuiken wil dat het niet opnieuw zo mis kan gaan. „Bij stalken en bedreiging moet de eerste prioriteit altijd zijn de vrouw te beschermen. De minister moet nu maatregelen nemen om het niet alleen op papier, maar ook in de praktijk te verbeteren. De veiligheid van de vrouw moet voorop staan.”