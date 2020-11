Kamer: actie tegen scholen die niets doen aan seksuele diversiteit

De Tweede Kamer vindt dat het ministerie van Onderwijs voor het eind van dit jaar actie moet ondernemen tegen scholen die geen aandacht besteden aan seksuele diversiteit.

Dinsdagmiddag aanvaardde de Tweede Kamer een motie van SP-Kamerlid Van Dijk van deze strekking. De fracties van VVD, D66, GroenLinks en PvdA hadden de motie, die vorige week was ingediend tijdens een commissievergadering over het emancipatiebeleid, mede ondertekend. Samen hebben deze partijen een ruime meerderheid in de Kamer. Alleen de fracties van PVV, CDA, SGP, CU en FVD stemden tegen.

In de kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs staat dat onderwijsinstellingen aandacht moet besteden aan de verschillende visies die er bestaan op seksualiteit. Volgens Van Dijk weigert 15 procent van de scholen uitvoering te geven aan dit verplichte onderwijsdoel.

Hoewel dat niet zo letterlijk in de motie staat, stelde SP-Kamerlid Van Dijk na de indiening dat de motie vooral is gericht op scholen die het homohuwelijk afwijzen.