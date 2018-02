Kamer achter ingrijpen Sint-Eustatius

De Tweede Kamer steunt de beslissing om in te grijpen in het bestuur op Sint-Eustatius. Tijdens het debat over de kwestie werd duidelijk dat de Kamerleden geen andere mogelijkheden meer zien om de situatie te verbeteren.

Ronald van Raak van de SP bijvoorbeeld constateerde dat de lokale democratie buitenspel wordt gezet, maar ziet ook dat „het bestuur zichzelf buiten de rechtsorde heeft geplaatst”. Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) beaamt dat het om „exceptionele” situatie en maatregel gaat.

Ook partijen als VVD, CDA, SGP en GroenLinks zien geen andere opties meer.

De Tweede Kamer stemt dinsdag over de kwestie. Ook de Eerste Kamer is gevraagd het plan snel te bespreken. Dat debat staat voor dinsdagavond gepland, met een stemming direct daarna.