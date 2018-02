Kabinetslid naar herdenking Armeense genocide

Nederland stuurt in april een kabinetslid naar de herdenking van de Armeense genocide in Armenië. Dat heeft minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken gezegd.

„Met de aanwezigheid betoont het kabinet respect voor alle slachtoffers en nabestaanden van alle moordpartijen op minderheden”, zei de minister. Het kabinet doet daarmee geen uitspraak of het een genocide was, benadrukte ze. Net als in het verleden blijft het kabinet spreken over „de kwestie van de Armeense genocide”.

Ze reageerde daarmee op de oproep van Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie om een minister of staatssecretaris te af te vaardigen naar de herdenking. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt dit.

Verder erkent de Tweede Kamer de genocide op de Armeniërs. Dat gebeurde niet eerder zo expliciet. Kaag zei dat het kabinet deze motie niet zal volgen omdat het niet bijdraagt aan een oplossing en verzoening tussen Armenië en Turkije.

In 1915, ten tijde van de Ottomaanse Rijk, werden honderdduizenden Armeniërs vermoord. De Turkse regering ontkent dat er sprake was van genocide.

Turkije riep vorige week de hoogste Nederlandse diplomaat in Turkije op het matje over het voornemen om de Armeense genocide expliciet te laten erkennen door de Tweede Kamer.