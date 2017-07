Kabinetsformatie weer in Johan de Witthuis

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie praten maandag opnieuw met elkaar in het Johan de Witthuis in Den Haag onder leiding van informateur Gerrit Zalm. Begin vorige week vergaderden ze ook al in het monumentale pand, op een steenworp afstand van de Stadhouderskamer aan het Binnenhof waar de meeste gesprekken plaatsvinden. Vrijdag zochten ze de Stadhouderskamer weer op.

Volgens ChristenUnieleider Gert-Jan Segers keren ze terug naar het Johan de Witthuis omdat dat „goed bevalt” en omdat het in de Stadhouderskamer „erg warm is”. De eerdere besprekingen in het Johan de Witthuis hadden een informeler karakter dan die in de Stadhouderskamer. De onderhandelaars verschenen er in vrijetijdskleding.

De partijen zijn van plan er maandag een lange dag van te maken. Hun overleg staat geagendeerd van 10 uur tot circa 21 uur.