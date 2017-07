Kabinetsformatie gaat om de hoek verder

De kabinetsformatie gaat maandag verder in het Johan de Witthuis in Den Haag, op steenworp afstand van de Stadhouderskamer aan het Binnenhof waar de meeste gesprekken tot nu toe waren. Ingewijden hebben eerder gezegd dat ‘het uitje’ door de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zou worden aangegrepen om spijkers met koppen te slaan op een paar belangrijke dossiers.

Volgens de onderhandelaars is het „gewoon goed” om een paar dagen op een andere plek met elkaar te spreken, al ligt het Johan de Witthuis op maar 300 meter van de oude plek. „Er is wat buitenlucht bij, hier zitten we altijd binnen”, zei CDA-leider Sybrand Buma vrijdag over het monumentale pand, dat ook een mooie tuin heeft.

Ook Alexander Pechtold van D66 hoopt dat het helpt. „Op een andere locatie, in vrijetijdskleding en ’s avonds ook met elkaar praten. Wie weet”, aldus Pechtold.

Het gebouw aan de Kneuterdijk is genoemd naar Johan de Witt (1625-1672), een van de machtigste mannen in Holland in zijn tijd, die er enkele jaren heeft gewoond.