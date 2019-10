Kabinet zwijgt nog over bloedige aanval Irak

Het kabinet wil nog niets zeggen over de Nederlandse luchtaanval die in 2015 in Irak tientallen burgerslachtoffers zou hebben gemaakt. Het wil voortaan wel proberen openhartiger te zijn over burgerslachtoffers die door Nederlandse aanvallen zijn gevallen, zegt defensieminister Ank Bijleveld.

Op het bloedige bombardement waar de NOS en NRC over berichten, zegt Bijleveld „op dit moment” nog niet te kunnen ingaan. „Op niet al te lange termijn” hoopt ze meer te kunnen zeggen, als dat mogelijk is. Openheid moet de veiligheid van bijvoorbeeld militairen en hun families niet in de waagschaal brengen, benadrukt de minister.

„We kijken op dit moment heel serieus naar de haalbaarheid om transparanter te zijn over onze luchtaanvallen in relatie tot burgerslachtoffers”, zegt Bijleveld. Ze besluit daarover nog voor het eind van het jaar. Meerdere partijen in de Tweede Kamer dringen al langer aan op meer openheid over burgerdoden.