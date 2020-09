Kabinet zoekt steun voor derde steunpakket bij oppositie

Het kabinet zoekt steun bij de oppositie voor het derde steunpakket voor bedrijven die door de coronacrisis in zwaar weer verkeren. De ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken) zijn daarvoor allereerst langs geweest bij PvdA-leider Lodewijk Asscher.

„Wij zijn op zoek naar een noodzakelijke meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer”, zei Koolmees na de ontmoeting met Asscher tegen de NOS. Met name in de senaat komen de coalitiepartijen daarvoor zetels tekort. Wiebes noemde het gesprek „heel productief en heel plezierig”.

De PvdA is nog niet overtuigd, laat een woordvoerder weten. De sociaaldemocraten blijven erbij dat het nieuwe pakket te weinig doet voor behoud van banen. Ook over het budget dat beschikbaar komt om mensen naar ander werk te begeleiden, is de PvdA kritisch. De partij ziet te weinig garanties dat het geld goed terechtkomt.