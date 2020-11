Kabinet zoekt onderkomen voor circusolifant Buba

Het kabinet zoekt een onderkomen voor een olifant die niet langer bij circusfamilie Freiwalt kan blijven. De familie kan het dier niet meer onderhouden omdat ze geen inkomsten meer heeft door de coronacrisis. Ze krijgt geen coronasteun van het kabinet.

Sinds een paar jaar mogen wilde dieren niet meer optreden in een circus. De familie Freiwalt besloot olifant Buba te houden omdat het dier deel uitmaakt van de familie. Als hij elders zou worden ondergebracht vreest de familie dat hij snel zal sterven aan eenzaamheid.

Daarom zoekt minister Carola Schouten (Natuur) „een mooi plekje” in het buitenland voor Buba, zei ze vrijdag. Een optie is Frankrijk. Deskundigen geven in deze zaak advies, aldus de bewindsvrouw. Ze hoopt eind dit jaar of begin volgend jaar een onderkomen te hebben geregeld.

CDA’er Martijn van Helvert wil dat de familie Freiwalt alsnog in aanmerking komt voor coronasteun om zo te zorgen dat Buba bij de familie kan blijven.