Kabinet zoekt nummer zelfmoordpreventielijn

Het kabinet gaat „zo snel mogelijk” kijken of zelfmoordpreventielijn 113 een gemakkelijker vindbaar telefoonnummer kan krijgen. Nu proberen mensen die graag willen praten over hun suïcidale gedachten soms vruchteloos 113 te bellen, terwijl ze 0900 0113 moeten hebben.

De verwarring over het precieze nummer van de hulplijn eiste onlangs zelfs een leven, bericht RTV Noord. Een jonge vrouw in nood draaide per abuis 113, en maakte een eind aan haar leven toen ze daar geen gehoor kreeg. Oppositiepartijen SP en PvdA en regeringspartijen CDA en ChristenUnie willen van het kabinet weten of 113 niet gemakkelijker bereikbaar kan worden.

Verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis is „met Stichting 113 in gesprek over het veranderen van het nummer”, laat zijn ministerie weten. Die gesprekken zouden al langer lopen. De stichting 113 vreest zelf dat het onmogelijk is om over te stappen op het gelijkluidende telefoonnummer, omdat dat is gereserveerd voor een eventueel Europees noodnummer.