Kabinet ziet ruimte om te blijven investeren

Zolang de economische omstandigheden het toelaten wil het kabinet blijven investeren in de toekomst van Nederland, en er tegelijkertijd voor zorgen dat de burger meer te besteden krijgt. Vooral werkenden kunnen rekenen op lagere lasten, omdat zij volgens het kabinet de gevolgen van de economische crisis het zwaarst hebben gevoeld.

Dat staat in de Miljoenennota die minister Wopke Hoekstra (Financiën) op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Volgens de bewindsman houdt Nederland zich knap staande in een wereld waar de economische en geopolitieke onrust toeneemt. De economie blijft naar verwachting in 2020 groeien, zij het in een iets lager tempo dan dit jaar.

Hoekstra prijst zich met name gelukkig omdat de werkgelegenheid erg hoog is. „Veel mensen die één of twee jaar geleden hun dagen nog vulden met het reageren op vacatures, fietsen of rijden nu naar werk”, zegt de minister. „Dat is enorm belangrijk voor veel gezinnen.”

Komend jaar komt extra geld beschikbaar voor onder meer betaalbare woningen, defensie, jeugdzorg en het versneld afbouwen van de gaswinning in Groningen. Het kabinet maakte vorige week bekend dat de gaskraan niet pas in 2030 helemaal dichtgaat, maar waarschijnlijk al in 2022.

Hoewel de overheidsuitgaven volgend jaar harder stijgen dan de inkomsten uit belastingen, houdt Nederland een overschot op de begroting. Dat wordt wel fors kleiner, 3,4 miljard euro tegen 10 miljard euro in 2019. De staatsschuld daalt verder, en komt uit op minder dan de helft van de totale omvang van de Nederlandse economie.