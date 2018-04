Kabinet ziet hand Syrisch regime in gifaanval

Het kabinet acht het waarschijnlijk dat het Syrische regime verantwoordelijk is voor de aanval afgelopen weekeinde op de stad Douma, waarbij waarschijnlijk gifgas is gebruikt. Dat schrijft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Blok brengt in herinnering dat uit onderzoek is gebleken dat het regime in Syrië in het recente verleden herhaaldelijk gifgas heeft ingezet. Ook wijst hij erop dat Syrië, vier jaar nadat het land is toegetreden tot het Chemisch Wapenverdrag, nog altijd geen openheid van zaken heeft gegeven over zijn chemisch wapenprogramma.

De vermoedelijke gifgasaanval heeft waarschijnlijk tientallen mensen het leven gekost. In ziekenhuizen liggen naar schatting zo’n vijfhonderd mensen met ernstige vergiftigingsverschijnselen, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie. Het kabinet gaat ervan uit dat chloorgas is gebruikt.

„De beelden uit Douma zijn verschrikkelijk”, vindt Blok. „Het kabinet heeft onmiddellijk duidelijk gemaakt ieder gebruik van chemische wapens te veroordelen, opgeroepen tot snelle actie van de VN-Veiligheidsraad en het instellen van een onderzoek naar de aanval zodat de schuldigen gevonden kunnen worden.”

Blok spreekt van „een ernstige schending van internationaal recht”. Het kabinet kan volgens de minister niet vooruitlopen op mogelijke vergeldingsacties, bijvoorbeeld van de zijde van de Verenigde Staten. Het blijft de situatie nauwgezet volgen.