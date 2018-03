Kabinet ziet geen reden forse investering HSL

Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven (Infrastructuur) ziet voorlopig geen reden om fors te gaan investeren in de hogesnelheidslijn (HSL). Volgens een extern onderzoek in opdracht van NS en ProRail is veel geld nodig om in de toekomst goede prestaties te kunnen leveren op deze spoorlijn.

„Ik hoor de oproep om extra investeringen in het HSL-spoor. Op dit moment heb ik 60 miljoen gereserveerd voor concrete maatregelen die op korte termijn aantoonbaar effect hebben voor de reiziger. Voor andere wensen heb ik nog geen onderbouwd verzoek ontvangen”, laat ze in een reactie weten.

De spoorbedrijven vrezen dat de prestaties op de HSL in 2018 onder druk komen te staan mede door de drukte op het reguliere spoor van de HSL-verbinding en door de complexe infrastructuur. Door de introductie van de Eurostar en de IC Brussel op de HSL in april wordt het nog een stuk drukker.

Reizigers moeten de komende twee jaar rekening houden met uitval. Alleen door ingrijpende wijzigingen aan de spoorbaan kan dezelfde betrouwbaarheid als op het regulier spoor worden verwacht, stellen de onderzoekers in de analyse naar de verbetermaatregelen. Onder meer stroom en beveiligingssystemen zouden moeten worden aangepakt.

NS en ProRail willen over de plannen in gesprek met het ministerie. Hoe hoog de kosten oplopen is niet bekend. Ingewijden noemen in NRC Next een bedrag van 700 miljoen euro. Van Veldhoven noemt de bedragen die rondgaan „ontzettend groot”. Ze heeft geen extra geld beschikbaar. „De bestaande financiële kaders zijn leidend.”

Ze wil ook dat reizigers zo weinig mogelijk last hebben van de komst van de nieuwe treindiensten op de HSL. „Dat meer treinen over de hogesnelheidslijn gaan rijden is al jaren de planning - ook van NS zelf.” Het mag niet zo zijn dat de reiziger „langdurig last” krijgt van de komst van de nieuwe treinen.