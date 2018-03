Kabinet zet licht op groen voor donorwet

Het kabinet heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de donorwet, die bepaalt dat iedereen in beginsel orgaandonor is, tenzij hij of zij bezwaar aantekent. Volgens minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zal de wet over een dag of tien in het Staatsblad worden gepubliceerd, waarmee hij officieel is. De financiële dekking is nog niet rond, maar Bruins garandeert dat dat goedkomt. „Er zal een budget gevonden worden, al zal dat nog eventjes duren.” Bruins ging niet in op de vraag waar het geld vandaan moet komen.

De uitvoering van de donorwet, een initiatiefwet van D66, kost circa 60 miljoen euro. Dat geld is nodig voor ICT-kosten en voor publieksvoorlichting.

De Eerste Kamer ging weken geleden al akkoord met de donorwet, maar het duurde lang voor het kabinet die behandelde. Initiatiefwetten moeten door het kabinet mede ondertekend worden. De trage gang van zaken wekte argwaan bij onder anderen senaatsvoorzitter Ankie-Broekers-Knol, die wilde weten waarom het zo lang duurde. Bruins onderstreepte vrijdag dat de wet pas in 2020 ingaat. Hij ontkende eerder dat het kabinet de wet bewust zou traineren om te voorkomen dat er een raadgevend referendum over zou worden aangevraagd.