Kabinet wil woonsituatie arbeidsmigranten verbeteren

Het kabinet wil er samen met gemeenten voor zorgen dat er meer woningen beschikbaar komen voor arbeidsmigranten. Verlaging van het aantal personen per woning moet snelle verspreiding van het coronavirus onder veelal Oost-Europese arbeidsmigranten tegengaan.

De afgelopen tijd werd melding gemaakt van verschillende grote uitbraken onder groepen arbeidsmigranten. In reactie daarop vroeg het kabinet een team onder leiding van oud-SP-voorman Emile Roemer met voorstellen te komen om deze groep beter te beschermen.

Roemer wil ook dat arbeidsmigranten hun eigen slaapkamer krijgen. Nu delen ze zo’n kamer vaak met collega’s of huisgenoten. Via uitzendbureaus komen zij naar Nederland, meestal om werk te verrichten voor lage lonen. Ook de huisvestingskosten worden vaak laag gehouden. Bovendien zijn werkgevers in veel gevallen ook direct huisbaas.

Het kabinet gaat een lijst opstellen van regio’s waar de woonproblemen het grootst zijn en gaat gemeenten aanmoedigen om de middelen in te zetten die er al zijn om deze problemen aan te pakken. Ook wil het kabinet met betrokkenen praten om te voorkomen dat tijdelijke huurcontracten zomaar tussentijds kunnen worden opgezegd. Dat moet arbeidsmigranten meer zekerheid geven.

„Ik wil het aanjaagteam bedanken voor de snelheid waarmee het zijn taken heeft opgepakt. Besmettingen in de vleesindustrie en de fruithandel maken pijnlijk duidelijk dat er maatregelen moeten worden getroffen om arbeidsmigranten te beschermen”, zegt minister Wouter Koolmees in een reactie.

Hij wil daarnaast de registratie van arbeidsmigranten verbeteren, iets waar ook het team van Roemer op aandrong. Er komt hiervoor snel een plan van aanpak, belooft de bewindsman.

Een van de belangrijkste aanbevelingen van Roemer, namelijk voorkomen dat arbeidsmigranten in groepen in een busje naar de fabriek of slachthuis worden gebracht, wordt niet zonder meer overgenomen door het kabinet. Sinds 1 juli geldt de 1,5 meter afstand immers niet voor busjes of touringcars, wel is het dragen van een mondkapje verplicht. Ook kan vooraf worden gecontroleerd of iemand klachten heeft.

Het adviesteam komt later met aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten, waarover veel zorgen leven in de politiek, ook op de lange termijn te versterken.