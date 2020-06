Kabinet wil oordeel van buiten over loon en wachtgeld politici

Het kabinet roept in de vanouds heikele discussie over salaris, wachtgeld en onkostenvergoedingen van politici de hulp in van een onafhankelijk college. Zodra dat er is, kan het gevraagd en ongevraagd adviseren of volksvertegenwoordigers en bestuurders te veel of misschien juist te weinig verdienen.

Het permanente college kan advies uitbrengen aan de minister van Binnenlandse Zaken, maar ook aan de Tweede en de Eerste Kamer. Die gaan zelf over hun arbeidsvoorwaarden, maar zijn huiverig om zichzelf opslag te geven. Ze vrezen het verwijt zich te bevoordelen.

De eerste opdracht van het nog op te richten college ligt al klaar, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Het moet de vergoeding van leden van de Provinciale Staten en de waterschapsbesturen beoordelen.