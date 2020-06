Kabinet wil onderzoek naar verdwenen asielzoekers

Het kabinet laat onderzoek doen naar het verdwijnen van asielzoekers, zo kondigde staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) dinsdag aan. Volgens onderzoek van NRC en radioprogramma Argos zijn het afgelopen jaar bijna duizend Nigeriaanse asielzoekers uit de opvang verdwenen.

Een groot deel van hen zou terecht zijn gekomen in de mensenhandel, en de baby’s van zwangere vrouwen zouden mogelijk zijn verhandeld. „Verschrikkelijk”, reageerde Broekers-Knol na vragen van de PvdA over dit onderwerp. Ze wil dan ook een onderzoek laten doen „naar de mensen die slachtoffer zijn en waar ze heen gaan. Dat fenomeen moet onderzocht worden.”

Het is volgens de bewindsvrouw erg lastig om duidelijkheid te krijgen over waar de asielzoekers terechtkomen, omdat ze wel vrijwillig kunnen vertrekken uit de opvang. Het aanpakken van de mensenhandel moet op Europees niveau worden geregeld en daar wordt hard aan gewerkt, zegt Broekers-Knol.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken drong aan om juist specifiek naar de Nigeriaanse gevallen te kijken. Deskundigen op het gebied van mensenhandel pleiten volgens Kuiken namelijk voor „specifieke kennis bij de politie” en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

„Al met al vind ik het heel erg teleurstellend”, concludeerde de sociaaldemocraat in het wekelijkse vragenuurtje. De staatssecretaris moet veel meer doen volgens de PvdA. Ook andere partijen willen meer actie van het kabinet. „De strijd tegen mensensmokkel zijn we aan het verliezen”, zegt GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik. „Is nou het enige wat de staatssecretaris naar aanleiding van deze nieuwe cijfers zegt: we gaan nog eens een onderzoek doen? Of komt er ook nog extra beleid?”