Kabinet wil onderzoek naar norm ultrafijnstof

De Gezondheidsraad moet onderzoek doen naar een mogelijke norm voor ultrafijnstof. Dat kondigt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) aan in debat met de Tweede Kamer.

Een deel van de Kamer maakt zich zorgen over de gevolgen van ultrafijnstof voor de gezondheid. Een eerste onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wijst uit dat de extreem kleine deeltjes in de lucht klachten als kortademigheid kunnen veroorzaken. Over mogelijke gevolgen op de lange termijn is nog weinig bekend.

Er is internationaal nog geen norm voor ultrafijnstof. De staatssecretaris wil duidelijkheid, en laat zich daarom adviseren door de Gezondheidsraad.