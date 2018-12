Kabinet wil nog eens vijftien F-35’s kopen

Het kabinet wil meer F-35 gevechtsvliegtuigen aanschaffen. Dat staat in een brief die aan de NAVO is gestuurd, meldt minister Ank Bijleveld. Ze schrijft het bondgenootschap dat het kabinet van plan is om volgend jaar extra in Defensie te investeren.

DEN HAAG. Het kabinet wil ongeveer vijftien extra F-35 gevechtsvliegtuigen aanschaffen. Ook de tank keert terug. Dat staat in een brief die Nederland aan de NAVO stuurt, meldde minister Ank Bijleveld vrijdag.

Hoeveel geld extra naar de krijgsmacht gaat zal bij de Voorjaarsnota duidelijk worden. Die komt uiterlijk 1 juni naar buiten. Er zal geïnvesteerd worden in materieel waar de NAVO behoefte aan heeft en waar Nederland goed in is, zegt Bijleveld.

Nederland wilde het tot dusver bij 37 F-35’s, twee zogeheten squadrons, houden. Maar de NAVO dringt aan op de aanschaf van een derde squadron.

Het is de bedoeling van Bijleveld om geld te steken in vijf prioriteiten. Behalve extra F-35’s gaat het om uitbreiding van vuurkracht op land en op zee, versterking van de special forces en cybercapaciteit. Bij de marine zal het niet gaan om extra schepen, maar om meer en betere bewapening. Voor de landmacht moet gedacht worden aan tanks en pantserhouwitsers.

Extra commando’s of mariniers komen er voorlopig niet, zegt de minister. Ze investeert vooral in extra ondersteuning voor deze special forces.

Afspraken

De NAVO-lidstaten hebben in 2014 afgesproken de uitgaven voor het leger te verhogen. Het streven is dat 2 procent van het bruto nationaal product in 2024 naar Defensie gaat. Nederland zit daar nog ver onder.

Voor de jaarwisseling moest het kabinet de NAVO laten weten hoe het de afspraken wil nakomen.

Nederland komt voorlopig „absoluut niet in de buurt” van de 2 procent en stemt de NAVO dus nog niet tevreden. Maar door extra materieel aan te schaffen en materieel en troepen ter beschikking te stellen aan de NAVO, denkt Bijleveld „wel een begin” te maken.