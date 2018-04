Kabinet wil meer ondersteuning kwetsbaar kind

Jongeren in de gesloten jeugdzorg mogen niet meer in de isoleercel belanden. Uit huis geplaatste kinderen krijgen een mentor en elke jeugdzorgjongere stelt in het vervolg samen met zijn begeleiders een toekomstplan op.

Met die maatregelen willen minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en zijn collega Sander Dekker (Rechtsbescherming) de jeugdzorg verbeteren. De jeugdzorg is overgedragen aan de gemeente, maar dat loopt nog niet helemaal goed. De ministers streven ernaar dat kinderen zoveel mogelijk thuis opgroeien en meer begeleiding krijgen om zelfstandig te worden. Ook moet de wachttijd voor hulp korter worden.

Eerder kondigde De Jonge al aan te willen zorgen dat een kind dat jeugdzorg krijgt op zijn achttiende verjaardag niet meteen uit zicht raakt. Daarom duurt de pleegzorg in het vervolg standaard tot de 21e verjaardag en krijgen pleegouders dus ook zolang betaald.

Afgelopen jaar kregen een kleine 400.000 kinderen een vorm van jeugdhulp.