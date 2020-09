Kabinet wil kijken naar verdere verlaging heffing wooncorporaties

Het kabinet is bereid te kijken naar een verdere verlaging van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties, maar daarbij is het wel een voorwaarde dat er een dekking in de begroting voor komt. Dat zei premier Mark Rutte naar aanleiding van de oproep vanuit de oppositie om de heffing helemaal te schrappen. De aangekondigde vermindering van 200 miljoen euro in 2021 is volgens onder meer PvdA, GroenLinks en SP niet genoeg.

Elk jaar betalen de corporaties gezamenlijk zeker 1,5 miljard euro aan het Rijk, maar daarmee houden ze minder geld over om nieuwe huizen te bouwen, klagen ze. De oppositie en ook coalitiepartijen wijzen op het grote woningtekort dat de afgelopen jaren is ontstaan en de flinke stijging van de huren. De oppositie hekelt de huurverhoging en wil dat het liefst dit jaar terugdraaien.

De Kamer wil onder meer dat er meer betaalbare huurwoningen worden gebouwd. Het CDA wil meer centrale aansturing vanuit de centrale overheid om de „nationale wooncrisis” aan te pakken. Ook de ChristenUnie dringt aan op meer sturing om de woningvoorraad op peil te krijgen. Fractievoorzitter Gert-Jan Segers wees erop dat de overheid vaak achter het net vist als er bouwgrond beschikbaar komt voor nieuwe woningen. Grote commerciële partijen dicteren hierbij vaak en dat moet volgens hem anders. „De overheid is nu niet sterk en sturend”, zei hij.

Rutte wil verder praten over de heffing, die in 2013 is ingevoerd, bij de behandeling van het belastingplan binnenkort. „Ruiterlijk” noemde Jesse Klaver (GroenLinks) de houding van Rutte. Lodewijk Asscher (PvdA) wil helemaal af van de heffing en „anders een stevige verlaging”. Het kabinet is afhankelijk van de oppositie om plannen door beide Kamers te krijgen.

Het kabinet wil ook kijken naar de huurstijging in de vrije sector. Die mag maximaal 2,5 procent plus inflatie zijn. Vanuit de Kamer was de vraag of de huurverhoging in deze sector beperkt kon worden in de huidige omstandigheden. Het kabinet wil hier „echt op bewegen”, zei Rutte.