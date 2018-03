„Kabinet wil illegalen ruilen voor migranten”

Het kabinet verkent of het in de toekomst illegale vreemdelingen kan uitruilen voor arbeidsmigranten. Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid schrijft volgens De Telegraaf later deze week een brief daarover aan de Kamer.

Het kabinet bekijkt of landen, als ze willen meewerken aan het terugnemen van illegalen, in ruil daarvoor makkelijker arbeidsmigranten naar Nederland kunnen laten afreizen. Nu werken landen vaak niet mee bij het terugnemen van uitgeprocedeerden en andere illegale vreemdelingen.

Het instrument van illegalen ruilen tegen werkers moet volgens de krant het probleem van de illegaliteit bestrijden en er tegelijkertijd voor zorgen dat migranten in Nederland plekken op de arbeidsmarkt opvullen die anders leeg blijven.