Kabinet wil hardere aanpak betaalfraude

Het kabinet wil fraude met betaalgegevens harder gaan aanpakken. De strafmaat wordt verhoogd en er komt een aparte strafbaarstelling voor fraude met nieuwe betaalmethodes, bijvoorbeeld met mobiele apps. Dat meldt minister Ferd Grapperhaus (Justitie).

Fraude met bankpassen is al apart strafbaar. Maar omdat er veel nieuwe betaalmethodes bij zijn gekomen waar geen pasje meer aan te pas komt, is volgens Grapperhaus verbreding van de wetgeving nodig. Nieuwe manieren van betalen krijgen zo dezelfde bescherming als de oude, aldus de bewindsman.

De maximale straf voor computercriminaliteit waarbij betaalgegevens wordt verkregen, gaat omhoog van twee naar drie jaar. Voor het vervalsen van betaalgegevens of -applicaties, en voor het in bezit hebben van gestolen betaalgegevens, gaat de hoogst mogelijke straf naar zes jaar.