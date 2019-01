Kabinet wil grote steden helpen met woningen

Het kabinet en de vier grote steden gaan samen kijken hoe er extra woningen en benodigde infrastructuur in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht kunnen komen. Een delegatie onder leiding van premier Mark Rutte sprak hierover met burgemeesters en wethouders van de steden (de zogenoemde G4).

Ze gaan onderzoek doen naar alternatieve vormen van bekostiging, aldus de partijen in een verklaring. Tot 2040 is het nodig om een half miljoen huizen te bouwen in de vier grote steden. Concrete beloften op financieel gebied zijn niet gedaan door het kabinet.

De partijen spreken van een „serieuze stap” om samen de uitdagingen van de G4 aan te pakken. De overheid kan de plannen niet alleen uitvoeren. „Marktpartijen, ontwikkelaars, beleggers, corporaties, investeerders en vervoerders zijn hard nodig voor het oplossen van dit vraagstuk”, aldus de verklaring.