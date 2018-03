Kabinet wil failliete scholengroep niet redden

De Zuid-Hollandse en Zeeuwse scholen van Edudelta sluiten komende zomer hun deuren. Minister Arie Slob van Voortgezet Onderwijs ziet niets in het reddingsplan voor de scholengroep en laat die liever failliet gaan. De leerlingen kunnen op andere scholen terecht, verzekert Slob.

De scholen in Barendrecht, Goes, Middelharnis en Bleiswijk hebben 1000 vmbo-leerlingen en 600 mbo-studenten, die vooral ‘groen’ onderwijs volgen. Dat werden er de afgelopen jaren steeds minder, waardoor Edudelta in ernstige geldnood raakte.

Een plan om de scholen onder te brengen bij naburige onderwijsinstellingen zou bijna 11 miljoen euro kosten. Dat is Slob te duur. Hij past er bovendien voor om miljoenen aan onderwijsgeld te besteden aan bijvoorbeeld een dure verzekering die Edudelta erop nahield. Gemeenten, provinciebestuur en anderen wilden volgens hem ook niet bijspringen.