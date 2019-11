Kabinet wil eind aan misleidende deurverkoop

Energiebedrijven moeten van het kabinet stoppen met misleidende en opdringerige deurverkoop, anders volgen er maatregelen en desnoods een verbod. Dat zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in het AD.

Ze is geschokt over de colportagepraktijken en eist maatregelen van energiebedrijven. „Dit moet de sector zich aantrekken. Hier geldt: wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”, zegt Keijzer.

Zo zijn er verkopers die contracten slijten aan oude, soms dementerende klanten of ze doen zich voor als ‘tariefcontroleur’ of ‘netbeheerder’. Keijzer hekelt die werkwijze „Ik wil liever niet alles verbieden, maar zulke praktijken moeten uitgebannen worden. Allereerst is dat aan gemeenten zelf, zij kunnen lokale regels stellen voor bedrijven waar wel en waar niet de deuren langs te gaan. Als ik merk dat ze lokaal te weinig mogelijkheden hebben, grijp ik in.”