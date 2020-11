Kabinet wil eenmalig algeheel vuurwerkverbod rond oud en nieuw

Het kabinet wil dit jaar rond oud en nieuw een algeheel verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk.

Dat bevestigden Haagse bronnen maandag na berichtgeving van de NOS.

Dinsdag zou het kabinet overleggen over het compenseren van de verkopers van vuurwerk, die hard worden getroffen door de maatregel. Daarvoor worden waarschijnlijk tientallen miljoenen euro’s uitgetrokken.

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s drongen vorige week al aan op een eenmalig totaalverbod, om de hulpdiensten te ontlasten. Ook de politie en een aantal partijen in de Tweede Kamer spraken zich er al voor uit. Het verbod is bedoeld om de hulpdiensten, die vanwege de coronacrisis al overbelast zijn, te ontzien. Tijdens de laatste jaarwisseling belandden 385 mensen in het ziekenhuis door vuurwerk. Nog eens 900 personen gingen met vuurwerkletsel naar een huisartsenpost.

Overigens wordt er met ingang van 1 december sowieso een permanent verbod op knalvuurwerk, vuurpijlen en vuurwerk uit de zwaardere F3-categorie van kracht.

Vorige week liet het kabinet weten extra stappen te overwegen voor de regio’s Rotterdam en Dordrecht waar de besmettingscijfers nog steeds hoog zijn. Daarbij werd naast de avondklok gedacht aan verdere sluiting van de detailhandel en aan sluiting van het voortgezet onderwijs. Dinsdagmiddag zou het kabinet naar verwachting echter bekend maken dat de cijfers nu geen aanleiding geven tot deze drastische maatregelen.

Het kabinet besluit volgende week of de cultuur- en evenementenbranche via zogenaamde proeftuinen weer een begin kan maken met het veilig en verantwoord organiseren van evenementen in coronatijd, aldus staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) maandagavond. Den Haag wacht nog op een advies van gezondheidsinstituut RIVM.

Keijzer denkt aan het van tevoren testen van bezoekers of aan melders die aangeven als iemand te dicht op een ander persoon staat. Dergelijke plannen worden onderdeel van het sneltestprogramma van het ministerie van Volksgezondheid (VWS).

Het kabinet kon tot op heden geen toezeggingen doen aan de branche die sinds medio maart geen grote evenementen meer mag organiseren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.