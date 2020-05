‘Kabinet wil coronawet op 1 juli laten ingaan’

Het kabinet streeft ernaar om op 1 juli een coronawet in te laten gaan die de noodverordeningen zoals die nu van kracht zijn, een wettelijke grondslag moeten geven. Aanvankelijk wilde het kabinet vrijdag een klap geven op de spoedwet, maar die gaat eerst nog in consultatie. In juni neemt het kabinet een besluit en wordt de Raad van State om spoedadvies gevraagd, melden ingewijden.

Vanwege de forse versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 1 juni en de handhaving in de nieuwe situatie, kijken onder meer veiligheidsregio’s reikhalzend uit naar de spoedwet.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid blijven voorlopig gewoon de besluiten gelden die zorgminister Hugo de Jonge heeft genomen in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg). De vergaande maatregelen die hij neemt om een infectieziekte tegen te houden, zijn rechtsgeldig. Ze zijn vervat in noodverordeningen die door de burgemeesters worden uitgevaardigd.

Nu de noodverordeningen langer duren, klinkt steeds meer kritiek van rechtsgeleerden. Ze wijzen op de grote gevolgen voor de vrijheden en grondrechten van mensen. Ook de onvrede in de Tweede Kamer groeit, omdat ingrijpende maatregelen als het verbod op samenscholing en de 1,5 meterregel al bijna drie maanden geleden zijn ingegaan zonder dat ze aan het parlement zijn voorgelegd.