Kabinet wil bitcoin aan banden leggen

Het kabinet wil de handel in bitcoins en andere zogenoemde cryptomunten intomen. Aan de handel in digitale ruilmiddelen, buiten het gewone financiële stelsel om, kleven volgens minister Wopke Hoekstra (Financiën) te veel risico’s voor consumenten en investeerders.

Hoekstra wil het voortouw nemen om samen met de andere lidstaten van de Europese Unie regels af te spreken voor cryptovaluta „om oneigenlijk gebruik aan te pakken”. In zijn eentje kan Nederland immers weinig beginnen tegen zo’n grensoverschrijdend fenomeen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Maar nieuwe regels moeten de kracht van deze nieuwe technologie als het even kan ook weer niet de nek omdraaien, vindt de minister.

Ook gaat Hoekstra overleggen met creditcardmaatschappijen of zij de consument bij aankoop van cryptomunten met een creditcard beter kunnen beschermen. Verder onderzoekt hij of Nederland scherper toezicht kan houden op de beursgang van een cryptomunt, een zogeheten ico. Nu vallen die munten nog vrijwel buiten alle gewone regels voor en toezicht op beursgangen. Voorlopig zullen Europese eisen aan ico’s ook nog wel even op zich laten wachten, denkt Hoekstra, ook al gaat hij zich daarvoor inspannen.

Op de omwisseling van cryptomunten in gewoon geld is binnenkort al wel beter toezicht mogelijk, stelt Hoekstra. Omwisselplatforms en aanbieders van digitale ‘bewaarportemonnees’ moeten vanaf eind volgend jaar bijvoorbeeld natrekken met wie ze te maken hebben. Ook moeten zij zich registreren, aan allerlei eisen voldoen en opmerkelijke transacties melden. Daardoor moeten witwassen en belastingontduiking moeilijker worden.

Hoekstra blijft consumenten waarschuwen voor de risico’s van cryptomunten, verzekert hij. De digitale ruilmiddelen hebben in Nederland afgelopen tijd een grote vlucht genomen. De minister haalt onderzoek aan dat stelt dat inmiddels ongeveer een half miljoen Nederlandse huishoudens ze bezit.

De waarde van de bitcoin schommelt de laatste tijd hevig.