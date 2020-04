Kabinet wil 70+ voorrang geven bij pneumokokkenvaccinatie

Het kabinet wil mensen van 70 tot en met 79 jaar met voorrang een vaccinatie tegen pneumokokken aanbieden. Dat komt overeen met een spoedadvies van de Gezondheidsraad.

De groep mensen is het meest kwetsbaar. Zij lopen een verhoogd risico bij een pneumokokkeninfectie alsook bij een besmetting met het coronavirius. Ook mensen die longschade hebben opgelopen door het coronavirus komen in aanmerking voor een pneumokokkenvaccinatie.

Het is nog onzeker of er voldoende vaccin is om de hele doelgroep te gaan vaccineren of dat een deel van de doelgroep prioriteit krijgt, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer.