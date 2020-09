Kabinet wil 100 asielzoekers uit Moria opvangen

Het kabinet is bereid 100 asielzoekers op te vangen die dakloos zijn geraakt na de verwoestende brand in het Griekse opvangkamp Moria. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie spraken woensdag uren over een compromis.

Het gaat om vijftig alleenstaande minderjarige asielkinderen (amv's), die jonger dan 14 jaar moeten zijn, en vijftig personen uit gezinnen met minderjarige kinderen. Het kabinet doet het aanbod "bij voorkeur als onderdeel van een door de EU gecoördineerde actie", schrijft de bewindsvrouw.

Er is afgesproken dat deze honderd vluchtelingen afgaan van de vijfhonderd vluchtelingen die jaarlijks via het programma van de Unhcr naar ons land worden gehaald. Maar omdat er voor dit jaar al afspraken zijn gemaakt met de UNHCR over de vluchtelingen, zal het aantal van het toekomstige quotum worden afgetrokken. Volgens die afspraken neemt Nederland elk jaar vijfhonderd vluchtelingen op.

Ook is afgesproken dat het begin van de asielprocedure wordt versneld. Er komen ook maatregelen om de overlast van asielzoekers in te perken. Aanvragen voor een verblijfsvergunning van "zeer zware crminele vreemdelingen" kunnen in de toekomst makkelijker worden afgewezen, en bestaande vergunningen kunnen makkelijker worden ingetrokken. Daarnaast wil het kabinet de straf voor mensensmokkel verhogen.

Om 18.00 uur is een debat begonnen met Broekers-Knol en minister Sigrid Kaag, die over noodhulp gaat.

Het opvangkamp op het Griekse eiland Lesbos brandde woensdag bijna helemaal af.