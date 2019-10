Kabinet werkt aan vaccinatieplicht kinderopvang

Het kabinet werkt aan een vaccinatieplicht in de kinderopvang, voor het geval het aantal vaccinaties in Nederland onder een bepaalde grens zakt. Die grens moet nog worden vastgesteld.

De regering-Rutte reageert daarmee op adviezen van de commissie-Vermeij, die zich over het probleem boog. Volgens bronnen in Den Haag omarmt het kabinet de aanbevelingen, maar is er nog heel veel uitwerking nodig.

Vrijheid van opvoeding en vaccinatiedwang gaan niet samen

De regering gaat nu de voorbereidingen voor de kinderopvang treffen, want daarvoor is een wijziging van de wet nodig. Parallel moet ook worden bepaald wanneer de vaccinatiegraad onder de kritische grens (in de „rode zone”) belandt, dus wanneer er te veel ongevaccineerde mensen zijn.

Coalitiepartij D66 pleit al langer voor een inentingsplicht voor kinderopvangcentra als de vaccinatiegraad in Nederland onder de 90 procent zakt.

Het aantal ouders dat hun kinderen laat inenten via het Rijksvaccinatieprogramma is vorig jaar niet verder gedaald. Bij vaccinaties tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio en de BMR-vaccinatie (bof, mazelen en rode hond) lagen de gemiddelde percentages ruim boven de 90 procent, bleek deze zomer.