Kabinet: weg vrij voor snelle beëindiging nertsenhouderij

Het vervroegde fokverbod voor nertsen en de daarbij horende stoppersregeling zijn zo vormgegeven dat het voor ondernemers in deze sector geen zin heeft hun fokdieren nog langer aan te houden. Afhankelijk van het tempo van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel kan volgens het kabinet begin volgend jaar een definitief einde komen aan deze omstreden bedrijfstak.

Nertsenhouders zouden in 2024 verplicht worden te stoppen, maar dat is vervroegd omdat de pelsdieren een rol kunnen spelen in de verspreiding van het coronavirus. Een nieuw fokseizoen zit er daardoor niet meer in. Sinds dit voorjaar geldt een vervoersverbod en dat blijft van kracht tot alle nertsen gedood zijn. De fokdieren kunnen dus ook niet meer worden verkocht.

De vergoeding die de nertsenhouders krijgen, dekt een groot deel van de schade, maar niet alles. Landbouwminister Carola Schouten heeft bepaald dat 15 procent valt onder het normale ondernemersrisico. De compensatie betreft hun gederfde inkomsten voor de komende drie jaar, een tegemoetkoming bij het vinden van ander werk, een bijdrage aan de ontslagvergoeding voor het personeel en een vergoeding voor het waardeverlies van hun fokdieren.

De regeling maakt onderscheid tussen ‘gezonde’ boerderijen en bedrijven die wegens een coronabesmetting geruimd zijn. Die tweede groep krijgt minder compensatie, maar heeft eerder al een ruimingsvergoeding ontvangen. Ook bedrijven die dit jaar stil hebben gelegen, kunnen in aanmerking komen voor compensatie. Zij moeten dan wel kunnen aantonen dat zij plannen hadden om de komende drie jaar wel actief te zijn.

De hoogte van de compensatie zal dus per nertsenhouder verschillen, maar loopt bij een bedrijf met een gemiddeld aantal fokdieren al gauw in de tonnen. Er kan volgens Schouten niet over worden onderhandeld. Voor de regeling was eerder al maximaal 130 miljoen euro beschikbaar gesteld, plus 20 miljoen euro aan uitvoeringskosten. Dat bedrag zal naar verwachting afdoende zijn.