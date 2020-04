Kabinet vraagt advies over mondkapjes in ov

Het kabinet wil weten of mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht moeten worden. Daarom is de groep deskundigen (OMT) die het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus om raad gevraagd, zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur).

Het OMT gaat volgens haar kijken naar de voor- en nadelen van mondkapjes in trein, bus of tram. Verscheidene landen hebben mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht om verspreiding van het virus te voorkomen.

Het ov is nu alleen bedoeld voor mensen in cruciale beroepen zoals de zorg. Omdat passagiers 1,5 meter afstand moeten betrachten is de capaciteit beperkt. Meer mensen maken intussen gebruik van het ov. „We zien nu al dat het knelt”, aldus Van Veldhoven.

Als het in de trein te druk wordt kan een conducteur de trein stil laten zetten en mensen vragen de trein te verlaten. Dat is volgens de staatssecretaris al gebeurd. Ze benadrukt dat de trein niet gebruikt moet worden voor uitjes.