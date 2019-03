Kabinet vindt uitslag lastig te duiden

Het kabinet vindt het lastig om de verkiezingsuitslag voor de Provinciale Staten te duiden als het gaat over het te voeren klimaatbeleid.

Dat viel op te maken uit de woorden van vicepremier De Jonge tijdens de persconferentie na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad.

„We hebben twee partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum die eigenlijk zeggen: „Van ons hoeft dat niet, dat klimaatbeleid.” En daartegenover staat aan de andere kant een partij die juist zegt: „Klimaatbeleid, daar gingen deze verkiezingen over en hoe meer klimaatbeleid hoe beter.” En dan mag u daar een eenduidige interpretatie uithalen voor het vervolg”, aldus De Jonge.

Het kabinet kiest ervoor om door te gaan met de uitvoering van het regeerakkoord. Per wetsvoorstel zullen de bewindslieden bezien welke partij in de Eerste Kamer eventueel bereid is steun te geven. Iedereen mag meedoen. Het kabinet gaat geen vaste gedoogpartner zoeken.