Kabinet versoepelt wapenexport naar Egypte

De regels voor wapenexport naar Egypte worden versoepeld, meldt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel). Eind vorig jaar waren de regels aangescherpt in verband met de Egyptische betrokkenheid bij de oorlog in Jemen.

Egypte steunt de internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië tegen de Houthi-rebellen, die steun krijgen van Iran. Bij bombardementen van de coalitie vallen veel burgerslachtoffers en door een blokkade vanaf zee is er enorm tekort aan voedsel in Jemen.

Volgens Kaag blijkt uit nieuwe informatie dat de rol van Egypte bij het conflict in Jemen „zeer beperkt” is. „Egyptische medeverantwoordelijkheid voor de maritieme blokkade van Jemen ligt niet voor de hand.” Daarom is besloten de aanscherping van beleid terug te draaien.

Voor Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten blijft de uitvoer van militair materieel zeer restrictief, staat in een rapport van Kaag over de Nederlandse wapenexport over 2018.

In dat jaar zijn negentien aanvragen voor wapenexport afgewezen. De meeste afwijzingen (zeven) hadden te maken met het conflict in Jemen. Verder werd vijf keer een vergunning voor export naar Turkije afgewezen.

In totaal bedroeg de waarde van de afgegeven wapenexportvergunningen vorig jaar ruim 750 miljoen euro. Op de eerste plaats van eindbestemmingen staan de Verenigde Staten (143 miljoen), daarna volgt Duitsland (122 miljoen).