Kabinet: verplichte updates voor telefoon en tv

Verkopers van telefoons en televisies krijgen de plicht om een tijd lang software-updates te geven. Dat schrijft het AD.

Nu worden veel apparaten verkocht waarvan de updates al na korte tijd stoppen, waardoor ze snel verouderd zijn en niet meer goed werken.

De ‘updateplicht’ staat volgens de krant in een wetsvoorstel van het kabinet. Het volgt daarmee Europese regelgeving die op initiatief van Nederland tot stand is gekomen. Vanaf 2021 moeten verkopers ervoor zorgen dat een apparaat "minimaal blijft functioneren op hetzelfde niveau als ten tijde van de aankoop". Dat betekent dat verkopers geregeld software- en beveiligingsupdates moeten geven. Op dit moment is zo’n wettelijke plicht er niet.

In het wetsvoorstel staat dat updates verplicht worden voor een periode ‘die de consument redelijkerwijs kan verwachten’. Hoe lang dat precies is, moet de komende tijd nog duidelijk worden. Het is een Europese plicht, die in de hele EU gaat gelden. De verkoper wordt verantwoordelijk, niet de fabrikant of de softwareleverancier.

„Android-telefoons krijgen te weinig updates”